Москва, 8 марта, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Участники команды «Молодёжки ОНФ» в честь 8 Марта организовали поздравления женщин с Международным женским днем. Как сообщает пресс-служба общественников, на улицах, в торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и медицинских учреждениях ребята дарят женщинам цветы и открытки «Ты прекрасна!».

ОНФ «Ты прекрасна!»: «Молодёжка ОНФ» поздравляет женщин страны

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К весенней акции команды также присоединились заслуженные артисты и врачи страны.

В Москве в Институте имени Народного артиста СССР И.Д. Кобзона вместе с ребятами всех женщин страны поздравили ректор вуза Дмитрий Томилин и заслуженный артист России, руководитель мастерской театрального факультета, актер театра и кино Даниил Спиваковский.

ОНФ Поздравления женщинам России с 8 Марта

«Дорогие девушки, женщины, наши мамы, бабушки, дочки и сестры! Вместе со своими учениками поздравляю вас с этим замечательным весенним праздником. Желаем счастья, здоровья, всего самого хорошего! А мы будем удивлять вас своим творчеством, спектаклями и ждем на наших спектаклях. С праздником!» — сказал Даниил Спиваковский.