Москва, 8 марта, 2021, 02:37 — ИА Регнум. Всех женщин поздравил с Международным женским днём президент Российской Федерации Владимир Путин. Видеообращение главы государства опубликовала 8 марта пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Давние традиции празднования Международного женского дня, по словам президента России, создают у всех «особое настроение» и утверждают роль женщин в сбережении тех нравственных ценностей, которые во все времена остаются «вдохновляющим нравственным ориентиром».

Президент России назвал женщин России «самыми лучшими в мире» и отметил, что им «каким-то непостижимым образом» удаётся всё успевать, достигая вершин в учёбе и работе, оберегая домашний уют и оставаясь при этом женственными, очаровательными и красивыми.

Глава государства отметил, что именно женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту и безусловную материнскую любовь. Особые слова признательности лидер России адресовал женщинам, посвятившим себя материнству. Воспитание детей, заботу о них, тепло домашнего уюта, которым женщины стремятся окружить близких людей, Путин назвал ответственным, непростым, но самым благородным трудом, заслуживающим самого высокого признания.

С отдельными словами благодарности президент России обратился к женщинам из числа медицинских работников.

Владимир Путин «Благодарю всех женщин-врачей, фельдшеров, медицинских сестер и нянечек, всех, кто спасает и выхаживает больных в красных зонах, в составах экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках. Вы дарите больным именно такую душевную, женскую поддержку».

Путин напомнил, что 8 Марта — это день, когда торжествуют переполняющие и объединяющие всех любовь, восхищение и благодарность. Президент России пожелал всем женщинам здоровья, успехов во всём и взаимопонимания с дорогими людьми и как можно больше поводов для улыбок и радости.