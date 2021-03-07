Санкт-Петербург, 7 марта, 2021, 21:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге эпидемический процесс по коронавирусной инфекции находится на «высоком плато». Об этом говорится в опубликованных 7 марта материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Во время вакцинации от коронавируса

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Аналитики отмечают, что тренд на стихание второй волны эпидемии продолжается. Так, например, количество больных с подтвержденным ковидом, обратившихся за медицинской помощью, за последние сутки сократилось на 32,8% по сравнению с таким же днём недельной давности. Количество пациентов на амбулаторном и стационарном лечении снизилось на 17,51%. Число госпитализаций уменьшилось 17,36%.

В настоящее время в Петербурге развернуто 6924 койки для пациентов с COVID-19 и пневмониями, из них свободны 1890 коек (27,3%).

В Межведомственном совете подчеркивают, что особую роль в предотвращении возможной новой волны эпидемии приобретает вакцинация.

За прошедшие сутки в Петербурге привито первой дозой двухкомпонентной вакцины 2615 человек, вторично — 4503 человека. Всего в Петербурге вакцинировано 282 668 человек — это 5,2% от численности постоянного населения города. Из них 151 389 человек полностью закончили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток вакцины в прививочных пунктах составляет 65 874 комплекта.

Напомним, за 6 марта в Петербурге зафиксировано 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.