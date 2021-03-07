Женева, Швейцария, 7 марта, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил инвестиции России в науку после создания вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом он написал в своем Twitter.

ITU Pictures Тедрос Аданом Гебреисус

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По его словам, он провёл телефонный разговор главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине «Спутник V» и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения.

«Я ценю инвестиции России в науку», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была признана одной из лучших в мире. Согласно результатам испытаний, опубликованных в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet, препарат в ходе итоговой, третьей фазы исследований показал эффективность 91,6%. Для людей старше 60 лет эффективность составила 91,8%. Гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а клеточный иммунный ответ — у 100%.