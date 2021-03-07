Кабул, 7 марта, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на полицейский участок в провинции Балх на севере Афганистана. Об этом сообщил Anadolu Ajansı официальный представитель Управления полиции Балха Адилшах Адиль.

ResoluteSupportMedia Афганские полицейские

По его словам, инцидент произошел 7 марта в селе Шахрак.

Он отметил, что в результате нападения погибли восемь полицейских, еще четверо получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта в афганской провинции Балх в районе Чимтал боевики совершили нападение на военных. В результате инцидента погибли семь военнослужащих армии Афганистана.

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