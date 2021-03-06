Кабул, , 17:47 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на военных в афганской провинции Балх. Об этом 6 марта сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на свои источники.

По их данным, боестолкновение произошло в районе Чимтал.

По предварительным данным, в результате нападения погибли семь военнослужащих армии Афганистана, ещё четверо военных получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля на одной из военных баз армии Афганистана в провинции Газни произошел мощный взрыв.

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