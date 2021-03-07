Ереван, , 14:21 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисянвстретился с представителем оппозиционного «Движения за спасение родины», членом правления Республиканкой партии Ваграмом Багдасаряном, сообщили 7 марта в пресс-службе президента.

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Встреча состоялась по приглашению президента Армении.

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» Собеседники обменялись мнениями о путях урегулирования ситуации в стране и снижения напряженности, вызванной недавними событиями», — говорится в сообщении.

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Напомним, 6 марта президент Армении запросил встречу с представителями оппозиции. Накануне, 6 марта, в Ереване состоялись два митинга. Один из них прошел у здания министерства обороны. В нем приняли участие около трехсот ветеранов и военнослужащих запаса. Второй митинг (оппозиции) состоялся позже. Участники оппозиционного митинга собрались в Ереване на проспекте Баграмяна.