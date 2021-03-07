Омск, , 12:51 — REGNUM Информацию о том, что под Омском дети вынуждены добираться в школу через огромные сугробы, проверят следователи. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

Информация о ползущих по снегу в школу детях в пригороде Омска появилась в соцсетях.

«Вот так в Омском районе, селе Красная горка каждое утро и обед ребёнок ходит в школу и из школы в первый класс, а второй — в садик. Итого по четыре раза в день, а мы — по восемь раз, на минутку 3,5 км в одну сторону, а вокруг по дороге нужно идти по проезжей части 5 км в одну сторону», — сообщается под фото бредущего по снегу ребёнка на странице паблика «Голос Омска» в соцсети в «ВКонтакте».

По словам автора поста, «администрация и директор бездействуют», между тем в этом году и второй ребёнок пойдет в первый класс:

«Не знаем, как с этим бороться, ребёнок не идет в школу, а ползёт, без преувеличений, он уже ничего не хочет, а в садик ребёнок вообще отказался ходить. Взрослому снега выше колена, чистили что могли руками, но уже нет сил, всё замело снова».

По указанной информации проводится доследственная проверка. Будет дана правовая оценка по ст. 293 УК РФ («Халатность») действиям или бездействию должностных лиц районной администрации, ответственных за уборку снега и транспортное обеспечение школьников на территории сёл Красная Горка и Усть-Заостровка Омского района.

Читайте также: Сугробы на крышах и «автобус-помойка»: Омская область в соцсетях