5 марта 2021 | Время чтения 4 мин

О том, какие темы больше всего волновали жителей Омской области на протяжении уходящей недели, читайте в обзоре ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко, , 11:46 — REGNUM Прошедшая рабочая неделя (1−5 марта) в Омской области была богатой на различные события. Омичи живо обсуждают произошедшее в социальных сетях. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сугробы добрались до крыш

Как известно, в феврале в Омской области осадков выпало больше нормы. Омские синоптики назвали этот месяц «очень снежным».

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Обилие снега в Омске и последствия этой ситуации часто обсуждаются в местных пабликах. 5 марта на странице паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» подписчик сообщил о свисающем с крыши дома №5 на ул. Каховской снеге.

«Из года в год одна и та же проблема! Снег на крыше свисает, а как раз под крышей проходит тропинка, по которой дети ходят в школу. Обойти данную тропинку не представляется возможным из-за сугробов. Соответственно, люди и дети на свой страх и риск проходят по данной тропинке. А прецеденты у нас в городе уже были с падающим на людей и коляски снегом! В УК я позвонила и просила устранить данную проблему во избежание того, чтобы этот сугроб не рухнул кому-нибудь на голову! На что мне ответили «постараемся», — пишет Василина В.

Сугроб на крыше дома в Омске Скриншот со страницы паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Между тем аккурат 5 марта в мэрии Омска сообщили о том, что в городе «усилили контроль за очисткой крыш от снега и сосулек». Возможно, опасные сугробы с крыши дома на Каховской скоро ликвидируют…

Спящая в подъезде

На минувшей неделе в омских пабликах в соцсетях распространялось объявление о пропаже 14-летней школьницы. Родственницы девочки сообщили, что она пропала 2 марта 2021 года.

«Вернись дамой, пожалуйста, здоровая и невредимая», — прокомментировал подписчик паблика «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Родным девочки омичи в соцсетях желали поскорее найти её, увидеть и обнять.

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5 марта появились сообщения о том, что девочка, к счастью, нашлась. Как уточнили в ГУ МВД по Омской области, ночью в полицию позвонила жительница дома по улице Тварковского. Женщина обратила внимание на девочку, спящую в подъезде. Стражи порядка доставили несовершеннолетнюю в отдел полиции.

«Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершено, из дома она ушла из-за конфликта в семье. Омская полиция выражает благодарность всем, кто оказал помощь в розыске», — говорится в сообщении ведомства.

«Жуткая гарь»

В начале недели омичи пожаловались в соцсетях на запах гари в городе.

Проект «Дыши» Омск» сообщил о том, что их система зафиксировала ухудшение качества воздуха. Подписчики из разных районов города подтверждали эту информацию.

Дым из трубы. Омск Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В комментариях омичи написали о «вони» на Водниках, «газовой камере» в районе ул. Бархатовой, «жуткой гари» в Нефтяниках и так далее.

По данным областного минприроды, на автоматизированном посту наблюдения на улице К. Заслонова было зафиксировано превышение ПДК по пыли, мелкодисперсным частицам РМ10 и РМ2.5. В Советский округ Омска выезжала передвижная эколаборатория. Концентрация сероводорода составила 1 ПДК, отметили специалисты.

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«Нашли повышенное содержание сероводорода и пыли. А кто «потерял», не нашли?» — спрашивает подписчик паблика «Омск ВК» Андрей З.

«Летом пыль, понятно, газоны и траву повытоптали, деревья спиливают, а зимой?» — спрашивает Александр Б.

«Посмотрел я на этот омский воздух, которым я дышал 20 лет, посмотрел… и переехал», — подытожил обсуждение Макс Г.

Сели в «помойку»

Автобус, в котором сложно находиться и пассажирам, и, возможно, кондуктору с водителем, обнаружили интернет-пользователи в Омске.

Подписчица паблика «ЧП Омск» Lila P. сообщила 5 марта о том, что ей повезло оказаться в этом автобусе.

Автобус, испугавший омичку Скриншот со страницы паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»

«Не очень приятно, сели в автобус, как только зашли, сразу создалось впечатление, что сели в какую-то помойку. Автобус настолько старый, что пока мы ехали, ждали, когда что-то отвалится (спойлер), так и случилось. Начало сильно вонять, по-другому не скажешь. В салоне начал подниматься туман, пар, дым… Это настолько было ужасно, что дышать было невозможно, не спасали от запаха даже маски», — пишет пассажирка.

По её словам, больше всего в этой ситуации жаль кондуктора и водителя, которым приходится постоянно работать в таких условиях.

«Вы никогда не ездили на старых автобусах? Это ещё нормальный автобус», — комментирует Оксана М.

«Это ретроверсия, сейчас так модно», — иронизирует в комментариях Богдан Ч.

«Наверное, скоро пол провалится», — пишет Лика М.

«Первый раз что ли в общественном транспорте оказались??? Каждый день подобное наблюдаем — 119 маршрут», — отметил Дмитрий Г.

Всего под этим постом набралось уже несколько десятков комментариев.