Санкт-Петербург, 7 марта, 2021, 11:03 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 968 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 марта в федеральном оперштабе. Это всего на семь случаев меньше, чем сутками ранее. Власти города с тревогой говорят о «крайне низких» темпах затухания второй волны эпидемии и снижении активности вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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За последние сутки в Петербурге выписаны со стационарного и амбулаторного лечения 1402 человека. Скончались от COVID-19 за сутки 37 человек, что на два летальных случая меньше, чем в предыдущий день.

С учетом новых данных за время пандемии в Петербурге зафиксирован 373 931 случай заражения, выздоровели 314 903 человека, умерли 11 350 человек.

В стационарах Петербурга развернуты 6924 койки для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них на 6 марта были свободны 1789 коек (25,8%). В «ковидных» стационарах работают 2457 врачей, 4222 сотрудника среднего медицинского персонала и 1418 сотрудников младшего медицинского персонала.

Беспокойство городских властей также вызывает снижение интенсивности вакцинации от коронавируса первой частью двухкомпонентной прививки из-за недостаточной активности жителей.

«В этой ситуации возрастает вероятность роста заболеваемости COVID-19», — считают в Межведомственном городском совете по борьбе в ковидом.

За весь период в Петербурге вакцинировано 280 053 человека, из них 146 886 полностью закончили цикл вакцинации. Неизрасходованный остаток вакцины в прививочных пунктах — 68 489 комплектов.