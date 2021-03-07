Москва, 7 марта, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Роста заболеваемости COVID-19 ожидают в середине весны российские врачи-инфекционисты. Об этом 7 марта сообщает РИА Новости.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в красную зону

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Главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков пояснил, что весной происходит обычный рост заболеваемости различными инфекциями из-за снижения иммунитета после зимы. Также медик отметил, что влажный воздух при определённой температуре, характерной для средней полосы России, способствует передаче коронавирусной инфекции.

Тимаков уточнил, что в середине весны у людей, переболевших COVID-19 в лёгкой и бессимптомной форме и у людей, переболевших год назад, иммунитет к коронавирусной инфекции существенно снизится и они могут заболеть повторно. По мнению специалиста, заболеваемость начнёт снижаться к концу мая.

С точкой зрения Тимакова согласился и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он пояснил, что статистика по заболеваемости COVID-19 может оставаться до мая примерно на одном и том же уровне из-за большого количества людей, ещё не сталкивавшихся с вирусом. Однако Вознесенский отметил, что количество привитых от коронавируса людей растёт с каждым днём и это может оказаться дополнительным фактором, влияющим на снижение заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, кому, по мнению учёных, может потребоваться дополнительная вакцинация от COVID-19.