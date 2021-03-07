Вена, 7 марта, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Многие представители международных организаций и дипкорпуса в Вене заинтересовались возможностью вакцинации от COVID-19 препаратами российского производства. Об этом заявил 7 марта постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Twitter.

(сс) Verоnica Ruiz y Juan Cruz Corrado. GCBA Вакцинация против коронавируса вакциной «Спутник V» в Аргентине

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Ульянов подтвердил заинтересованность своих коллег из дипкорпуса в Вене, а также представителей международных организаций в вакцинации российским препаратом от COVID-19. По словам российского постпреда, работа над данным вопросом уже начата, но потребуется ещё не меньше месяца. Частично возможность использовать для вакцинации российские препараты будет зависеть и от европейских властей.

Ряд государств — членов Евросоюза уже одобрил к применению российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», не дожидаясь её одобрения со стороны европейского регулятора. 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) объявило о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины. Препарат будет проверен на соответствие стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз не исключил возможности добавления российской вакцины «Спутник V» в общеевропейский портфель вакцин.