Тегеран, , 19:26 — REGNUM Посол России в Иране Леван Джагарян передал послание президента РФ Владимира Путина для иранского духовного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-атташе российского посольства Максим Суслов.

По его словам, послание российского лидера было передано в ходе встречи посла РФ с советником иранского политика по международным делам Али Акбаром Велаяти.

Отмечается, что послание посвящено укреплению отношений России и Ирана, а также международным проблемам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявил, что Россия только осуществляет поставки ядерного топлива для иранской АЭС «Бушер» и не ведет с Ираном никаких других типов такого рода взаимодействия. При этом Джагарян подчеркнул, что какого-либо другого взаимодействия, связанного с тематикой ядерного топлива, между двумя странами не ведется.

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