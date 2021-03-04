Москва, , 15:45 — REGNUM В Тегеран из Москвы отправили авиационным рейсом третью партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 4 марта сообщил посол Ирана в России Казем Джалали, его слова приводит агентство ISNA.

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«Третья партия вакцины «Спутник V» была отправлена в четверг из Москвы в Иран», — сказал Джалали.

Также он уточнил, что на территории Ирана в ближайшем времени будет запущено совместное производство вакцины «Спутник V», после чего, по словам дипломата, иранская сторона не только полностью закроет свои потребности в данном препарате, но и сможет снабжать им соседние страны.

Отметим, на сегодняшний день в Иране выявлено 1 665 103 носителя коронавируса, из них 8404 — за последние 24 часа.