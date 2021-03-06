Донецк, 6 марта, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о наличии признаков подготовки Украиной к новым военным действиям в Донбассе.

U.S. Army Europe Images БТР-80 ВСУ

«Сейчас (на линии соприкосновения) иностранные советники скапливаются, по нашим разведданным, это инструктора. То есть они готовят диверсантов, диверсионные группы», — сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Глава ДНР добавил, что это очередной признак того, что Киев готовится к войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Донецкая Народная Республика направила в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ запрос с целью фиксации применения вооружёнными силами Украины реактивных систем залпового огня.

В МИД ДНР заявили, что 5 марта артиллерийский удар с применением запрещённого типа вооружений был нанесён по жилому кварталу на севере Донецка впервые с 16 мая 2018 года.

Читайте также: В сети обсудили обострение конфликта между Украиной и Донбассом