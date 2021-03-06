Москва, , 11:59 — REGNUM Материал РИА Новости, согласно которому Киев готовится силой решить «донбасский вопрос» — перебрасывает свежие войска к линии соприкосновения, принял новый закон о призыве резервистов, усилил обстрелы прифронтовых сел и городов, вызвал реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 6 марта в социальной сети Facebook.

«Это станет началом конца, так и не состоявшегося государства. Вот, что делает тщеславие!», — считает Александр Т.

Многие уверены, что если Украина решится пойти в полноценную атаку на Донбасс, то это станет концом государства.

«Ну, если клоун развяжет войну, то что жевать будет? Один уже чуть галстуком не подавился», — пишет Нина К.

Некоторые комментаторы указали на то, что агрессивные действия Украины противоречат всем принципам перемирия, гарантами которого стал ряд европейских государств.

«А что ответит Франция и Германия, которые были гарантами перемирия? Когда санкции на Киев накладывать будут?», — задаётся вопросом Дмитрий З.

Нашлись и те, кто призвал жителей Украины сказать своё слово против войны. Граждане указывают на то, что в этом конфликте украинцы будут убивать украинцев.

«Народ Украины должен проснуться. Это ведёт к братоубийственной войне. На этом зарабатывают миллиарды. И никто не решит эту проблему, кроме самого народа. Жалко ребят, которые погибают», — поделилась мнением Valentina N.

Напомним, 6 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому Киев готовится силой решить «донбасский вопрос» — перебрасывает свежие войска к линии соприкосновения, принял новый закон о призыве резервистов, усилил обстрелы прифронтовых сел и городов.