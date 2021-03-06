Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен вернулся на работу в юридическую фирму Larson LLP. Об этом 6 марта сообщает Politico.

Отмечается, что О'Брайен в качестве советника фирмы будет заниматься международной арбитражной практикой.

Фирму Larson LLP О'Брайен организовал в 2016 году вместе с бывшим федеральным судьей Стивеном Ларсоном.

Как сообщало ИА REGNUM, новая администрация США планирует отправить в отставку прокуроров, назначенных при бывшем президенте Дональде Трампе.

О готовящихся отставках в американской прокуратуре сообщал телеканал CNN. По информации его источников, всего в США уйдут в отставку 56 служителей юстиции.

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