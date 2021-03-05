Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Экс-сотрудник Государственного департамента США Федерико Кляйн арестован Федеральным бюро расследований (ФБР) по подозрению в причастности к штурму американского Капитолия, произошедшему 6 января. Об этом 5 марта сообщает газета Politico со ссылкой на официального представителя ФБР Саманту Шеро.

По данным официального представителя ФБР, бывшего сотрудника Госдепа задержали в штате Вирджиния. При этом не сообщаются подробности предъявленных задержанному обвинений.

Как указывает газета, данный случай является первым, когда назначенному бывшим президентом США Дональдом Трампом сотруднику угрожает уголовное преследование в связи с попыткой препятствовать утверждению итогов выборов в США, победителем на которых был в итоге признан Джо Байден.

Также уточняется, что Кляйн участвовал в выборной кампании Трампа в 2016 году и позднее был принят в Белый дом на должность специального помощника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спецслужбы США изучат возможные связи между законодателями и участниками погрома, который произошел 6 января в здании Капитолия.