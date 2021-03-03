Анкара, , 12:04 — REGNUM Анкара не намерена отказываться от приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом 3 марта в интервью телеканалу NTV заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

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Он подчеркнул, что, несмотря на продолжающееся давление со стороны Вашингтона, Турция продолжает рассматривать возможность закупки российских ЗРС.

«Наша работа по второму полку систем С-400 продолжается», — подчеркнул он.

Что касается санкций, которые США ввели против Турции из-за закупки у России зенитных ракетных систем, то, по словам Демира, каких-либо ощутимых последствий Турция пока на себе не ощутила.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». Из-за этого шага Анкары Вашингтон принял решение об исключении Турции из проекта F-35.

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Американская сторона считает, что приобретение Турцией российских ЗРС С-400 не соответствует обязательствам Анкары перед НАТО. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция неоднократно предлагала США создать рабочую группу для урегулирования противоречий из-за С-400. Однако отклика не получила. Поэтому, по его словам, Турция не собирается спрашивать у Вашингтона разрешения на закупку второго полкового комплекта российских зенитно-ракетных систем С-400.