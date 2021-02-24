Кабул, 24 февраля 2021, 18:23 — REGNUM Мощный взрыв произошел на одной из военных баз армии Афганистана в провинции Газни, сообщает 24 февраля РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Агентство утверждает, что взрыв произошел на военной базе в районе населенного пункта Урузган.
Очевидцы сообщают, что ударная волна от этого взрыва была настолько мощной, что разрушила дома, расположенные около военной базы.
О количестве пострадавших или погибших информации пока нет.
Местные жители считают, что взрыв устроили боевики радикального движения «Талибан» (организация, запрещенная в РФ), прокопавшие подземный тоннель к базе и заложившие там большое количество взрывчатки.
Информация уточняется.
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