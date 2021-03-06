Ереван, 6 марта, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян запросил встречу с оппозиционерами 7 марта, заявил представитель объединенной оппозиции Ишхан Сагателян.

World Economic Forum Армен Саркисян

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

«Нас проинформировали, что президент запросил очередную встречу с руководителями движения», — сказал Сагателян в ходе митинга на проспекте Баграмяна в Ереване.

По его словам, ранее во время встречи оппозиция получила заверения о том, что вопрос отставки начальника генштаба ВС Армении будет направлен в Конституционный суд республики.

Как сообщало ИА REGNUM, митинг военнослужащих вооруженных сил Армении в поддержку начальника генерального штаба и армянской армии состоялся на окраине столицы Армении около здания министерства обороны. В нем приняли участие около трехсот военных.

Ранее стало известно, что армянское оппозиционное объединение «Движение за спасение родины» готово встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном, но только для обсуждения вопроса о его отставке.