Дамаск, , 16:35 — REGNUM Власти Сирии осуждают санкции Соединённых Штатов и Евросоюза против России. Об этом заявили в министерстве иностранных дел САР.

«Сирия полностью осуждает односторонние санкции США и Европейского союза против России», — говорится в заявлении.

В МИД Сирии добавили, что ограничительные меры против России противоречат международному праву и являются вопиющим вмешательством во внутренние дела страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Евросоюз ввели санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

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