Москва, , 05:13 — REGNUM Решение руководства США и Европейского Союза ввести новые санкции против Российской Федерации из-за ареста блогера Алексея Навального вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 4 марта в социальной сети Facebook.

«Санкции это уже рутина и скука. Ничего нового Запад сделать не может, а на серьёзную конфронтацию не решается», — пишет Александр Г.

Некоторые комментаторы восприняли эту новость позитивно, ведь, как они считают, санкции лишь укрепляют Россию, делая её более самостоятельно и независимой.

«Молодцы. Сами укрепляют Россию!», — считает Eduardas J.

Часть людей упрекнула власти США и ЕС в том, что они вводят санкции против России, не основываясь на фактах и доказательствах. Люди уверены, что это просто часть глобальной конкуренции на геополитической карте мира.

«Они доказали виновность России в этом? Или как обычно: сами создали ситуацию, сами нашли виновных, сами наказали?», — задаётся вопросом Рина С.

Нашлись и те, кто указал на то, что раз против России уже введены санкции, то Кремлю уже нет никакого интереса рассматривать возможность освобождения блогера-уголовника.

«Ну, теперь можно его не выпускать. Санкции ввели так и так, а без него будет на улице спокойно», — поделился своим мнением Евген М.

Напомним, 2 марта США и Евросоюз ввели новые антироссийские санкции из-за ареста блогера Алексея Навального.