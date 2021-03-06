Ереван, , 14:54 — REGNUM В Ереване сегодня, 6 марта, состоялся митинг ветеранов и военнослужащих запаса вооруженных сил Армении в поддержку начальника Генерального штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Трансляцию митинга вело издание News.am.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости»

После окончания митинга его участники выдвинулись на проспект Баграмяна, где состоится митинг оппозиционеров, требующих отставки главы правительства Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

На проспекте Баграмяна, куда последовали военные, расположены здания администрации президента и парламента Армении. Начало акции протеста оппозиционеров, запланировано на 15:00 (14:00 мск).

Отметим, митинг военнослужащих вооруженных сил Армении в поддержку начальника генерального штаба и армянской армии состоялся на окраине столицы Армении около здания министерства обороны. В нем, как сообщает РИА Новости, приняли участие около трехсот военных.