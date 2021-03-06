Киев, 6 марта, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Аналитический центр Atlantic Council обнародовал ряд первоочередных рекомендаций для администрации нового президента США Джо Байдена на украинском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Соответствующие тезисы озвучил на одном из мероприятий 5 марта экс-посол США в Киеве Джон Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр в Atlantic Council, сообщает украинское госинформагентство «Укринформ».

Как подчеркнул Хербст, самая главная рекомендация, которую предлагает центр — чтобы президент Байден связался с президентом Зеленским.

«Пришло время для первого телефонного разговора двух президентов, после чего должна состояться их встреча с целью установления или восстановления доверительных отношений между главами США и Украины», — считают в Atlantic Council.

Кроме того, бывший посол подчеркнул, что нынешняя администрация не должна медлить с назначением посла США в Киеве, причем это должно быть «высокопоставленное лицо, которое имело бы прямой доступ к президенту Байдену».

Среди других рекомендаций — играть активную роль в дипломатическом урегулировании в Донбассе; увеличить американскую военную помощь Украине до $500 млн в год; усилить санкции против Москвы; углубить интеграцию Украины в НАТО, с конечной целью ее членства в альянсе; а также проследить за внутренними реформами на Украине, вплоть до того, чтобы назначить официального уполномоченного в правительстве США, который занимался бы именно этим направлением.

ИА REGNUM напоминает, что 20 февраля бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер (занимал этот пост при президенте Порошенко) заявил, что США должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а первым шагом для этого является телефонный разговор президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

Это заявление спровоцировало целый шквал комментариев в Киеве — в целом позиция украинской власти сводится к тому, что полноценный диалог с администрацией Байдена уже налажен, а с телефонным разговором президентов можно не торопиться и не «драматизировать» эту ситуацию.

3 марта стало известно, что Зеленский официально пригласил президента США Джо Байденасовершить визит на Украину и принять участие в инаугурационном саммите «Крымской платформы» и праздновании 30-й годовщины независимости 23−24 августа.