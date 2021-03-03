Киев, , 18:09 — REGNUM Президент Владимир Зеленский официально пригласил президента США Джо Байдена совершить визит на Украину и принять участие в инаугурационном саммите «Крымской платформы» и праздновании 30-й годовщины независимости 23−24 августа.

Соответствующую информацию МИД Украины цитируют сегодня, 3 марта, центральные СМИ страны.

В МИД не уточнили, принял ли Джо Байден приглашение приехать в Киев в августе.

В комментарии дипломатического ведомства говорится, что «организация и проведение взаимных визитов на уровне глав государств остается на постоянной повестке дня украинско-американских отношений».

Ранее сегодня Зеленский заявил на брифинге, что между Украиной и США сейчас нет напряжённых отношений, и даже наоборот — «подтверждена поддержка от нашего стратегического партнёра».

20 февраля бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер (занимал этот пост при президенте Порошенко) заявил, что США должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а первым шагом для этого является телефонный разговор президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

После этого в Киеве на разных уровнях призвали «не драматизировать» тот факт, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским до сих пор не состоялся.