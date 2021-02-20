Киев, , 18:52 — REGNUM Бывший специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер (занимал этот пост при президенте Порошенко) считает, что США должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а первым шагом для этого является телефонный разговор президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в его статье для Центра анализа европейской политики, которую сегодня, 20 февраля, цитируют центральные украинские СМИ.

Волкер напомнил, что Байден уже говорил с президентом России Путиным об Украине — но только через неделю пребывания в должностии без предварительных консультаций с Киевом. Также он позвонил порядка 30 других глав государств, но только не президенту Зеленскому.

В связи с этим дипломат считает, что телефонный звонок Байдена и Зеленского должен состояться как можно быстрее.

«Они не должны становиться лучшими приятелями, но важно установить контакты на уровне глав государств, задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран. Для Украины это стало критически важным», — считает Волкер.

Кроме того, он обратил внимание, что в официальном заявлении Белого дома по итогам разговора с Владимиром Путиным говорится, что президент Байден подтвердил только поддержку США украинского суверенитета, но не территориальной целостности.

«Суверенитет — это, конечно, хорошо. Однако прямо не указывается, что США поддерживают территориальную целостность Украины. Такой пропуск является критическим и заслуживающим внимания», — подчеркнул Волкер.

ИА REGNUM напоминает, что 19 февраля Байден на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США. Других тезисов по «украинскому вопросу» от нового американского лидера не прозвучало.