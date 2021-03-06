Москва, 6 марта, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Рекомендацию для организаций в России о переводе на удаленный режим работы сотрудников в возрасте 65 лет и старше введут с 1 апреля власти РФ. Соответствующее постановление опубликовано 5 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Старше 65

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В документе также говорится о том, что с начала апреля утрачивает силу постановление российского правительства о временных правилах по оформлению электронных больничных для этой категории лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее московский мэр Сергей Собянин объявил, что с 8 марта в Москве перестает действовать обязательный домашний режим для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Он будет носить рекомендательный характер.

2 февраля стало известно, что количество вакансий в России с работой в удаленном формате выросло в январе 2021 года на 57% по сравнению с декабрем 2020 года.