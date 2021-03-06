Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили 4 марта в пресс-службе Госдепа.

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«Госсекретарь приветствовал усилия по достижению долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, как следует из заявления, в ходе этой встречи «выразил нашу поддержку развитию демократических процессов и институтов Армении». Других подробностей переговоров в Вашингтоне раскрывать не стали.

Напомним, Генштаб ВС Армении ранее выдвинул требование отставки премьер-министра Пашиняна, в стране разгорелся политический кризис. США при этом высказались против требований армянских военных, а Госдеп тогда призвал военных не вмешиваться в политику.

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