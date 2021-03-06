Париж, , 00:05 — REGNUM Супермаркеты Intermarché сообщили о возможном присутствии кусочков стекла в банках майонеза. Об этом 5 марта сообщает Ouest-France.

Стекло было обнаружено в 235-граммовых банках органического майонеза с дижонской горчицей марки Bouton d’Or. На входах в магазины уже размещены предупреждения о данном инциденте. Клиентам предлагается вернуть товар в магазин, чтобы получить возмещение.

Intermarché — крупная сеть французских магазинов, основанная в 1969 году. Насчитывается более 1800 магазинов сети по всей Франции. В 2019 году Intermarché занимала 15% розничного рынка Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в продукции целого ряда производителей детского питания в США обнаружили высокий уровень присутствия тяжёлых токсичных металлов — свинца, мышьяка и ртути.