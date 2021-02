Вашингтон, , 12:40 — REGNUM В некоторой продукции целого ряда производителей детского питания в США содержится высокий уровень присутствия тяжёлых токсичных металлов, включая свинец, мышьяк, кадмий и ртуть, которые могут вызвать неврологические повреждения у детей. Об этом говорится в опубликованном докладе подкомитета по экономической и потребительской политике Палаты представителей США, пишет Reuters.

Уточняется, что эксперты изучили продукты питания, произведённые компаниями Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition и Gerber, подразделением Nestle. При этом отмечается, что компании Walmart Inc, Campbell Soup Co и Sprout Organic Foods отказались сотрудничать с расследованием, что «вызывает обеспокоенность». По данным Euromonitor, в 2020 году американский рынок детского питания оценивался в 8 миллиардов долларов.

В отчёте сообщается, что внутренние стандарты компании «допускают опасно высокие уровни токсичных тяжёлых металлов». В этой связи американских регуляторов призвали установить максимальные уровни токсичных тяжёлых металлов, разрешённых в детском питании, и потребовать от производителей тестировать готовую продукцию на наличие тяжёлых металлов, а не только ингредиентов.

«Пришло время разработать гораздо более высокие стандарты для будущих поколений», — подчеркнул американский конгрессмен, демократ Раджа Кришнамурти, председательствующий в группе, опубликовавшей доклад.

Представитель Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) заявил, что агентство рассматривает этот доклад. В свою очередь производители детского питания утверждают, что эти тяжёлые металлы естественным образом встречаются в почве и воде и что их продукты содержат эти металлы в безопасных количествах. Также в компаниях заверили, что они уже работают над сокращением их присутствия, рассматривая варианты новых поставщиков и иные методы выращивания продуктов.

