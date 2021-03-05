Москва, 5 марта, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Более половины московских клиник, ранее переформированных в стационары для больных COVID-19, вернулись к прежнему режиму работы. Об этом сообщил 5 марта мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Драй ИА REGNUM

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"Больше половины из тех клиник, которые были переведены в ковидные, они сегодня работают в нормальном режиме», — сказал он в интервью Первому каналу.

При этом мэр отметил, что риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, сохраняются, в столичные больницы ежедневно поступает по 700−800 тяжелобольных пациентов с COVID-19.

В целом же, по словам Собянина, вся система здравоохранения Москвы в минувшем году «работала стабильно и сохраняла те объемы, необходимые для оказания помощи москвичам».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Сергей Собянин сообщил об отмене с 8 марта обязательного домашнего режима для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Москвичи вновь смогут использовать социальные карты для поездок на общественном транспорте.