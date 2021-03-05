Киев, , 21:24 — REGNUM «Островецкая АЭС — это геополитический проект, это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому мы должны проявить солидарность и остановить её дальнейшее развитие», — заявил 5 мая министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис во время визита в Киев, где обсудил с министром энергетики Украины Юрием Витренко проблему строительства АЭС в Белоруссии.

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Как сообщает министерство энергетики Литвы, во время визита в украинскую столицу Крейвис высказал серьёзную озабоченность в связи с якобы «большой небезопасностью» БелАЭС («Островецкой» — расположенной в Островецком районе Гродненской области). Литовский министр «подчеркнул важность отказа от торговли небезопасной электроэнергией из Белоруссии как предварительного условия для прекращения строительства второго энергоблока АЭС» в соседней республике.

Минэнерго Литвы проинформировало, что министры договорились создать совместную рабочую группу, в которую войдут представители энергетического сектора и регулирующего органа. Они будут обмениваться информацией о ситуации с БелАЭС, импорте электроэнергии из России, мониторинге и анализе поставок и торговли энергоносителями. Её участники обменяются опытом отказа постсоветских республик от связанного с Россией электроснабжения.

«Наше тесное сотрудничество — важный инструмент для достижения энергетической независимости, мы должны обеспечить это на самом высоком политическом уровне», — подчеркнул Крейвис.

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Министр энергетики Литвы провёл в Киеве встречи также с представителями президентской администрации, парламента и других госорганов. Он обсуждал вопросы использования хранилищ сниженного газа (СПГ), проекты энергоэффективности, использования биотоплива, а также сотрудничества Вильнюса и Киева в сферах кибербезопасности в энергетики.

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