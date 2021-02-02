Киев, , 17:25 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуги народа», глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявил, что с помощью импорта электроэнергии «балансируется ситуация» в украинской энергосистеме, которая этой зимой внезапно осталась без запасов угля.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

С таким заявлением Герус выступил сегодня, 2 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, именно импорт электроэнергии спасет Украину от веерных отключений электроэнергии, которые весьма вероятны в феврале из-за сильных морозов. Депутат напомнил, что в конце января запасы угля на Украине составляли 44% от необходимых минимальных гарантированных запасов, или 21% от того угля, который был на складах страны год назад.

«Ожидается, что февраль будет очень морозный, практически весь месяц будет держаться холодная температура… При таких условиях мы не можем нести риски, что какие-то компании не завезли уголь на склады», — добавил Герус.

Он также подчеркнул, что импорт электроэнергии занимает где-то примерно 3−4% от общего потребления страны и идёт в пиковый период потребления электроэнергии.

«Слуга народа» добавил, что, по его мнению, нет оснований, чтобы ограничивать импорт электроэнергии из Белоруссии — «ведь даже теоретически оттуда не можем импортировать больше, чем 3−6% нашего потребления».

ИА REGNUM напоминает, что в конце января Украина для покрытия дополнительной нагрузки и сбалансирования энергосистемы активировала аварийную помощь из Белоруссии.

Интересно, что помощь идет на фоне заявлений из Киева о намерении полностью отказаться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы к 2023 году.

Покупка электроэнергии в Белоруссии вызвала целый ряд критических политических заявлений на Украине на фоне фактического бойкота, объявленного Киевом официальному Минску.