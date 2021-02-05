Минск, , 06:01 — REGNUM Аварии, произошедшие на Кураховской и Запорожской ТЭС, заставили Украину обратится к Белоруссии с просьбой начать экстренные поставки электричества в страну. Об этом 4 февраля сообщил телеканал ОНТ.

Соответствующий запрос был подан в компанию «Белэнерго», являющейся контрагентом украинской стороны. От поставщика просят поставить 500 мегаватт.

Дефицит электроэнергии образовался после отключений энергоблоков на указанных подстанциях 2 и 3 февраля. Аварии создали проблемы для электроснабжения потребителей в центральных регионах Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что оператор всех украинских АЭС страны «Энергоатом» не успел вовремя завершить ремонт нескольких энергоблоков. Покрытие дефицита атомной электроэнергии решили восполнять с помощью увеличения нагрузки на тепловые электростанции.

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