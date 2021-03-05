Минск, , 20:05 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии нарушает белорусское и международное законодательство при осуществлении уголовного преследования правозащитников. Об этом говорится в опубликованном 5 марта заявлении белорусского незарегистрированного «Правозащитного центра «Весна».

В документе отмечено, что сейчас главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата СК Белоруссии расследуется уголовное дело, возбужденное по факту деятельности ПЦ «Весна». Дело возбуждено по ст. 342 белорусского УК (Организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). В его рамках происходят активные следственные действия — обыски, допросы и другие процессуальные действия.

ПЦ «Весна», отмечая приближающееся 25-летие своей деятельности, сослался на декларацию ООН 1998 года и нормы белорусской конституции, считая, что деятельность незарегистрированного НГО «должна быть гарантирована со стороны государства». Центр также сообщил, что в 2011 году его председатель «Алесь Беляцкий был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за получение иностранной помощи на правозащитную деятельность организации».

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«ПЦ «Весна» никогда не являлся организатором каких бы то не было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод», — сказано заявлении. Там также отмечено: «Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ «Весна» как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима А. Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране».

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«Мы требуем от властей Белоруссии: Немедленно прекратить уголовное преследование в отношении ПЦ «Вясна» и преследование членов нашей организации; Немедленно освободить из-под стражи правозащитников и волонтеров ПЦ «Вясна» Марфу Рабкову, Андрея Чепюка, Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу, наших коллег из Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, а также сотен другой политических заключенных; Прекратить практику арестов и судебного преследования правозащитников в Белоруссии; Гарантировать возможность всем правозащитникам в Белоруссии осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования», — сказано в заявлении «правозащитного» центра.

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