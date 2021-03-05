Санкт-Петербург, 5 марта, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Петербурге темпы вакцинации от коронавируса снижаются из-за критического настроя общества по отношению к властям. Такое мнение высказал заведующий сектором психологического сопровождения управления качества и развития образовательной экосистемы СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Балашов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

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"Жители Петербурга всегда были самодостаточными и изначально имеют своё мнение, которое часто отличается от общероссийского, особенно от московского. Поэтому, когда в Москве говорят: «Надо!», в Санкт-Петербурге отвечают не «Есть!», а «Подумаем!», — говорит Балашов.

Причем такой критический настрой существует в Северной столице в любом слое общества по отношению к вышестоящим, полагает эксперт. В связи с этим он считает, что прививки делать в Петербурге будут, но не в таком массовом порядке, как хотелось бы властям.

«От прежнего уровня вакцинаций от гриппа подъем будет незначительным — 10−20%. Большинство же предпочтут «подумать и не торопиться». В Петербурге манипуляция не в почете. Что касается страха перед вакциной в целом, то здесь всё опять-таки зависит от региона. В Москве, Петербурге, Центральном округе, где плотность населения огромная, вакцинации боятся меньше, потому что там коммуникации между людьми отлажены и на высоте. В Марьино кто-то чихнул — через полчаса в Алтуфьево говорят, что в Марьино сто человек заболели коронавирусом. А, как известно, мы больше доверяем слухам от представителей своей референтной группы», — убежден Балашов.

На его взгляд, неоднородность населения, большая тревожность за счет постоянно подогреваемого страха и реальных мер за нарушение режима профилактики заболевания являются основными причинами того, что население в крупных городах и в местах плотного проживания всегда более конформно.

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По данным от 4 марта, в Петербурге за всё время вакцинировано 267 676 человек, из них 129 439 человек полностью закончили цикл вакцинации. Население Петербурга составляет 5 млн 388 тыс. человек.