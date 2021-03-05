Санкт-Петербург, 5 марта, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге втрое увеличили количество выездных бригад для проведения вакцинации от коронавируса граждан, находящихся в социальных учреждениях. Об этом сообщил 5 марта губернатор Александр Беглов по итогам заседания федерального Оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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«Мы в три раза увеличили количество выездных бригад, которые проводят вакцинацию в социальных учреждениях. Сегодня их 16. Кроме того развёрнуто 129 стационарных пунктов вакцинации. Из них 106 работают на базе городских поликлиник, 19 — в частных клиниках и ещё четыре — в федеральных. Восемь пунктов вакцинации открыты в торгово-развлекательных центрах», — рассказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

По данным на 4 марта, в Петербурге вакцинировано 267 676 человек, из них 129 439 человек полностью закончили цикл вакцинации. В город поступило 348 542 комплекта вакцины, неизрасходованный остаток в поликлиниках — 80 866 комплектов.

Как отметили в Смольном, по данным Управления Роспотребнадзора за прошлую неделю число новых случаев заражения коронавирусом уменьшилось на 3%. В связи со снижением заболеваемости продолжается работа по возвращению перепрофилированных из-за пандемии стационаров на штатный режим работы. С начала апреля к обычной работе целиком вернется Центр имени Алмазова.

Больных с коронавирусом и пневмониями сегодня принимают 13 городских стационаров и четыре федеральных. По данным на 4 марта, в Петербурге было свободно почти 24% коек, предназначенных для таких больных.