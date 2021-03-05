Брюссель, 5 марта, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Страны Европейского союза могут приобретать российскую или китайскую вакцину от коронавирусной инфекции. На это они имеют все юридические права. Об этом на брифинге 5 марта заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Страны — члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин», — пояснил Маммер.

При этом он подчеркнул, что, принимая решения об использовании этих вакцин на территории страны, руководство этих государств будет само нести ответственность за такой шаг.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Соответствующее решение было принято в структуре ЕС с учётом итогов лабораторных и клинических исследований «Спутника V» на взрослых. Известно, что агентство проанализирует вакцину на соответствие установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

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Добавим, что на сегодняшний день в европейский портфель вакцин входит шесть препаратов от коронавирусной инфекции, произведённых западными компаниями. В него может быть добавлена и российская вакцина «Спутник V». Такую возможность не исключил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер. При этом он подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос на повестке дня в странах — членах Европейского союза не стоит.