Страны ЕС могут закупать «Спутник V» — вердикт Еврокомиссии
Брюссель, 5 марта, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Страны Европейского союза могут приобретать российскую или китайскую вакцину от коронавирусной инфекции. На это они имеют все юридические права. Об этом на брифинге 5 марта заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
При этом он подчеркнул, что, принимая решения об использовании этих вакцин на территории страны, руководство этих государств будет само нести ответственность за такой шаг.
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Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Соответствующее решение было принято в структуре ЕС с учётом итогов лабораторных и клинических исследований «Спутника V» на взрослых. Известно, что агентство проанализирует вакцину на соответствие установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.
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Добавим, что на сегодняшний день в европейский портфель вакцин входит шесть препаратов от коронавирусной инфекции, произведённых западными компаниями. В него может быть добавлена и российская вакцина «Спутник V». Такую возможность не исключил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер. При этом он подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос на повестке дня в странах — членах Европейского союза не стоит.