Курск, 5 марта, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Несколько акций, приуроченных к Международному женскому дню 8 Марта, запланированы в Курске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдгар Дега. У зеркала. 1885

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6 марта волонтёры-медики поздравят с 8 Марта сотрудников и пациентов медицинских образовательных учреждений и организаций, роддомов и женских консультаций, фармацевтов и провизоров аптек. Волонтёры с поздравлениями посетят Курскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, городскую больницу №1 им. Н.С.Короткова, Курский кожвендиспансер.

7 марта у ТЦ «МегаГРИНН» в Курске запланирован флэшмоб #ВамЛюбимые. Его участники — мужчины — оказавшись среди посетителей торгового центра, неожиданно исполнят поздравительную песню для женщин и подарят им цветы.

Участники акции — студенты, волонтёры — 8 марта на Театральной площади Курска будут читать стихи и дарить цветы девушкам и женщинам.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в преддверии 8 марта Курское реготделение «Единой России» организовало праздничный концерт для женщин-военнослужащих Курского гарнизона с участием артистов Центра творческого развития студентов Юго-западного госуниверситета и солистов ансамбля «Казачки». Концерт состоялся в «Доме офицеров» посёлка имени Маршала Жукова. Также 4 марта студенты Курской государственной сельскохозяйственной академии приняли участие в интеллектуальной игре «РосКвиз», посвященной Международному женскому дню. Участники игры отвечали на вопросы о знаменитых женщинах — певицах, балеринах, участниц Великой Отечественной войны, исторических личностей.