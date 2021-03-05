Ереван, , 15:18 — REGNUM Армения не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» из-за сложившейся в стране ситуации. Об этом 5 марта сообщает армянское Общественное телевидение на своей странице в соцсети Facebook.

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«После всесторонних обсуждений и переговоров Общественное телевидение объявляет, что Армения не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», — говорится в сообщении,

Также уточняется, что такое решение было принято на фоне сложившейся политической ситуации в стране, и из-за нехватки времени и других объективных обстоятельств, которые «несовместимы с надлежащим представлением Армении в песенном конкурсе».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля депутат из Швеции Карин Карлсбро призвала Европарламент лишить Белоруссию права участвовать в Евровидении.