Москва, , 15:04 — REGNUM В Москве в некоторых отраслях зарплаты женщин растут быстрее мужских. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Его слова опубликовал телеграм-канал «Экономика Москвы».

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«Так, с 2017 года на 63% увеличился средний размер заработной платы женщин в производстве металлообрабатывающего оборудования, тогда как заработные платы мужчин здесь выросли только на 14%», — сказал Пуртов.

По его словам, в производстве лекарственных материалов зарплаты женщин поднялись на 25%, тогда как у мужчин — на 15%.