Москва, , 14:51 — REGNUM Публикация в Bloomberg оказала давление на курс рубля, однако это произошло еще и на фоне глобального укрепления доллара к мировым валютам вследствие повышения доходностей американских гособлигаций, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Несколькими днями раньше рынок довольно расслабленно воспринял объявленные санкции США по делу Навального, поскольку опасения санкций против крупных бизнесменов или на госдолг не подтвердились.

Тем не менее, часть санкций была применена на основании Закона о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 г., применявшимся в 2018 г. по «делу Скрипалей».

И это, согласно букве закона, грозит применением второго этапа санкций, если страна, обвиняемая в нарушении закона, в течение 90 дней не возьмет на себя обязательство прекратить использование химического оружия и разрешить инспекции на объектах для проверки выполнения этого обязательства.

В рамках второго этапа санкций возможно, в том числе, и расширение существующих санкций на российский. Если это случится, возможно и резкое падение курса рубля, и рост доходностей гособлигаций.

В то же время, судя по публикации в Bloomberg, вводить дополнительные санкции на российский госдолг США готовы при определенных условиях (новые подозрения в использовании химоружия и согласование действий с союзниками в Европе).

Если поддержку Великобритании США, скорее всего, получит, то готовность ЕС применить серьезные санкции против России далеко неочевидна вследствие более тесных экономических связей и отсутствия единства в политических позициях европейских стран.

Поэтому, возможно, США оставят эту меру на крайний случай, использовав более мягкие из предусмотренных законом мер. Распространение санкций на вторичный госдолг еще более крайняя мера, так как «накажет» еще и иностранных инвесторов.

Что касается возможного расширения санкций на представителей бизнеса, персональные санкции (запрет на въезд и заморозка зарубежных активов) системного экономического эффекта иметь не будут.

В целом, к сожалению, можно ожидать, что политические отношения России и Запада, скорее всего, продолжат ухудшаться.

Хотя к катастрофическим последствиям для российской экономики это не приводит, санкции и риски их дальнейшего ужесточения оказывают общее негативное влияние на курс рубля, инвестиции, экономический рост», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство Bloomberg передавало, что США и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России.

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