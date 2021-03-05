Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Соединённые Штаты и Великобритания не намерены отказываться от политики санкций в отношении России. В настоящее время Вашингтон и Лондон обсуждают дополнительные ограничительные меры за якобы использование Москвой химического оружия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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При этом рассматриваются различные варианты санкций — от ограничений против российских бизнесменов до санкций, связанных с суверенным долгом страны.

Собеседники издания утверждают, что Великобритания намерена действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и наставать на том, чтобы организация продолжала оказывать давление на Россию. Один из источников добавил, что в ближайшие недели Лондон планирует обсудить потенциальные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию.

Вашингтон, в свою очередь, собирается ввести очередной более широкий пакет санкций при условии, если Россия не выполнит определённые условия. В частности не даст гарантии отказа от применения химического оружия и не предоставит инспекциям доступ к предполагаемым химическим объектам. В этом случае США воспользуются «Актом Магнитского».

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Два источника также сообщили, что президент США Джозеф Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга России, в случае если Москва «снова будет уличена» в серьёзном нарушении международного запрета на химическое оружие. При этом глава Белого дома пойдёт на такой шаг при условии, что такие же меры предпримут и в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Госдеп США заявил, что Вашингтон введёт антироссийские санкции за то, что в России якобы применяется против граждан химическое оружие, чем нарушается Конвенция о запрещении химоружии. Так, США намерены перестать оказывать, помощь РФ, которую предполагал закон Штатов 1961 года об иностранной помощи. Исключение составляет «срочная гуманитарная помощь». Кроме того, в Россию из США не будут поставлять каких-либо военных изделий. Ещё Вашингтон прекращает предоставление Москве лицензий и разрешений на экспорт вооружений.

Также санкции предполагают остановку американских программ по иностранному военному финансированию с участием российской стороны. России не будет предоставлено никаких кредитов и никакой финансовой помощи, включая операции с Экспортно-импортным банком.