Рим, 5 марта, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) вновь включила КНДР в список стран, нуждающихся во внешней продовольственной помощи. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент) со ссылкой на доклад организации.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

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Известно, что в список стран, нуждающихся во внешней поддержке, вошли 45 стран.

В докладе отмечается, что большинство жителей Северной Кореи не получают достаточного питания, а то, что есть, не отличается разнообразием. Ухудшение продовольственной ситуации в стране связано с экономическим кризисом, вызванными карантинными ограничениями, а также последствиями наводнений и обильных сезонных дождей, накрывших полуостров с августа по сентябрь 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в фонде Heritage Foundation назвали КНДР наименее свободной страной в мире с точки зрения экономической свободы для населения и бизнеса.

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