Москва, 5 марта, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко не считает цветы самым бесполезным подарком на 8 Марта. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные опроса Superjob, она отметила:

Дарья Антонова ИА REGNUM Мужчины с цветами

«8 Марта уже неразрывно связано с весной, цветами, солнцем и долгожданным теплом. Хотя погода нас не всегда радует в эти дни, но букет тюльпанов вполне способен сделать женщину немного счастливей. Я не считаю, что цветы — это бесполезный подарок. Они поднимают настроение, а в праздничный, да и в любой другой день, это и есть цель самого подарка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что цветы в качестве подарка к 8 Марта занимают первое место как среди желанных, так и среди бесполезных подарков, выяснилось по итогам опроса Superjob.

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