Москва, , 13:10 — REGNUM Российский президент Владимир Путин будет чаще проводить очные мероприятия, но с соблюдением всех санитарных мер, обусловленных эпидемией COVID-19. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 5 марта журналистам.

Он рассказал, что количество очных мероприятий с президентом увеличивается и будет увеличиваться дальше в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

«И, конечно же, при строгом соблюдении всех превентивных эпидемиологических мер», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков рассказал, что у Путина крепкое здоровье и он предпочитает не надевать шапку на торжественные мероприятия вне помещений даже в мороз.

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