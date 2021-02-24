Москва, 24 февраля 2021, 13:27 — REGNUM Несмотря на морозы, президент России Владимир Путин предпочитает участвовать в таких церемониях, как возложение венка к Могиле Неизвестному Солдату в Александровском саду, без головного убора. Об этом 24 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля напомнил, что у российского лидера отменное здоровье.
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Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля, в День защитника Отечества президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, почтив память павших воинов. Несмотря на двадцатиградусный мороз, глава государства был без шапки.