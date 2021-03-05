Москва, , 11:46 — REGNUM Решение ОПЕК+ о сохранение объемов добычи на прежнем уровне отразилось в росте цены на нефть почти на 5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

«Сегодня, 5 марта, утром она составляет уже более $67 за баррель. Исключения, сделанные для России и Казахстана, объясняются сезонной моделью потребления.

Экономика постепенно восстанавливается после пандемии. Этому способствует накопленный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией и активная вакцинация населения.

И если в Европе действуют локдауны и присутствуют серьезные ограничения, то в России ситуация гораздо более оптимистичная. Уже сейчас спрос на нефтепродукты на АЗС превышает уровень весны 2020 года.

А, кроме того, есть ещё и промышленные потребители. В данный момент нам необходимо увеличивать объемы переработки на НПЗ, ведь в ближайшие месяцы спрос будет только расти», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 4 марта ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти в апреле. Рост добычи нефти в России увеличится на 130 тыс. баррелей в сутки, в Казахстане — на 20 тыс. баррелей.

Читайте также: Новак оценил перспективы мирового спроса на нефть