Москва, , 23:59 — REGNUM Вице-премьер России Александр Новак видит признаки восстановления мирового спроса на нефть в 2021 году и выхода его на докризисные уровни в 2022 году. Об этом он заявил 4 марта по итогам заседания ОПЕК+.

«Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается», — сказал Новак в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что в перспективе видны «признаки восстановления экономики и восстановления спроса», и выразил надежду, что 2021 год «будет ключевым» с этой точки зрения.

Чуть позднее вице-премьер также сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что по консолидированной оценке участников сделки ОПЕК+, мировая экономика в текущем году вырастет приблизительно на 4,5−5,5%.

С учётом этого ожидается, что мировой спрос на нефть полностью выйдет на докризисные уровни «в начале или середине 2022 года», отметил Новак.

Напомним, ранее сегодня на заседании ОПЕК+ было принято решение не наращивать добычу нефти в апрелена 500 тысяч баррелей в сутки. При этом страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в России на 130 тысяч баррелей, в Казахстане — на 20 тысяч баррелей в сутки.